Impacto da pandemia na educação persiste

Uma das etapas escolares mais afetadas pela pandemia foi a alfabetização. Mesmo antes da crise, as crianças já registravam desempenho aquém do esperado. O impacto do isolamento prolongado e da interrupção das aulas presenciais ficou evidente na primeira avaliação divulgada neste período.

O Saeb 2021 (Sistema de Avaliação da Educação Básica), um dos principais termômetros da qualidade da educação básica brasileira, capturou um cenário excepcional, refletindo as dificuldades impostas pela pandemia. Apenas 36% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental sabiam ler e escrever, enquanto em 2019 esse percentual era de 55%.

O dado de 2021 não deve ser interpretado como parte de uma série histórica regular, mas como um retrato do impacto da covid-19.

Desde então, o Brasil registrou avanços: em 2023, segundo o Índice Criança Alfabetizada, divulgado pelo governo federal, 56% das crianças estavam alfabetizada ao final do 2º ano do ensino fundamental. Esse salto de 20 pontos em relação a 2021 indica uma recuperação relativamente rápida dos efeitos da pandemia. Ao mesmo tempo, o resultado ficou apenas 1 ponto acima do registrado em 2019, evidenciando a necessidade de empenho contínuo para garantir a alfabetização das nossas crianças.

Muitos esforços têm sido feitos para apoiar os estudantes a recuperar as perdas de aprendizado. Entre eles, destaco dois programas lançados pelo governo federal: na alfabetização, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação em 2023, é uma iniciativa que teve a adesão de todos os estados brasileiros, do Distrito Federal e de 83% dos municípios do país.

O programa foi inspirado na experiência de 18 estados participantes da Parceria de Alfabetização em Regime de Colaboração (Parc), uma iniciativa que tem como objetivo promover avanços na alfabetização por meio de colaboração entre estados e seus municípios.