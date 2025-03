Apagão em aeroporto de Londres gera caos aéreo na Europa

O FlightRadar 24 avalia que o impacto provavelmente deve durar por vários dias, enquanto os passageiros tentam remarcar suas viagens.

"Os passageiros são aconselhados a não viajar para o aeroporto e devem entrar em contato com suas companhias aéreas para obter mais informações", disse a administração de Heathrow, pedindo desculpas pelos inconvenientes.

Nenhum indício de crime

O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que não havia nenhum indício de que pudesse haver algum crime por trás do incêndio na subestação. Ele afirmou que o incêndio "catastrófico" impediu que o sistema auxiliar de energia funcionasse e que os engenheiros estavam trabalhando para implantar um terceiro mecanismo de apoio.

"Havia um gerador de reserva, mas ele também foi afetado pelo incêndio, o que dá uma ideia de quanto isso foi incomum e sem precedentes", afirmou o ministro à emissora Sky News.

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais, registrou no início deste ano uma movimentação recorde para o mês de janeiro, com mais de 6,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de mais de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado.