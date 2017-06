Moro condena Sérgio Cabral a 14 anos de prisão; Adriana Ancelmo é absolvida

Do UOL, no Rio

O juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva, por pedir e receber vantagem indevida no contrato de terraplanagem do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), e 12 crimes de lavagem de dinheiro. A mulher dele, Adriana Ancelmo, foi absolvida das acusações de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por falta de provas.

Essa é a primeira condenação, no âmbito da Lava Jato, contra Cabral. O ex-governador também é réu em outros nove processos, na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, após denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A sentença diz que, como as outras ações penais ainda não foram julgadas, Moro considerou que o ex-governador tem bons antecedentes.

O advogado de Cabral, Rodrigo Roca, afirmou ao UOL que vai recorrer da condenação. Por volta das 12h, a defesa informou que ainda estava lendo a sentença para analisar o mérito da decisão e verificar quais serão os argumentos do recurso.

Leia a íntegra da sentença que condena Cabral na Lava Jato

Além da decisão contra Cabral, a sentença determina as seguintes condenações:

Wilson Carlos, ex-secretário e braço direito de Cabral - condenado a dez anos e oito meses de prisão pelo crime de corrupção passiva e por dois crimes de lavagem de dinheiro.

Carlos Miranda, operador financeiro do esquema de Cabral - condenado a 12 anos de prisão pelo crime de corrupção passiva e por quatro crimes de lavagem de dinheiro.

Mônica Carvalho, mulher de Wilson Carlos - absolvida por falta de provas.

Sérgio Cabral está preso desde novembro passado após ser acusado pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro de chefiar esquema de corrupção durante sua gestão à frente do Estado (2007 a 2014). Adriana Ancelmo está em prisão domiciliar.

Segundo Moro, o crime de corrupção envolveu o recebimento de R$ 2,7 milhões em propina, em valores de 2008, o que, segundo o juiz, é "um valor bastante expressivo". Para o juiz, o crime se insere em contexto mais amplo: "de cobrança sistemática pelo ex-governador e seu grupo de um percentual de propina incidente sobre toda obra pública no Estado do Rio de Janeiro".

Cabral admitiu caixa 2 em depoimento a Sergio Moro

O juiz afirmou que os valores recebidos como propinas não foram ainda recuperados. Segundo ele, há indícios de Cabral e Wilson Carlos, ex-secretário de Governo, podem ter "esvaziado suas contas antes da efetivação do bloqueio ordenado por este Juízo".