Sakamoto: Novo ministério de Lula nasce por decisão política, não técnica

O ativista também criticou o fato de até março deste ano vigorar no estado uma instrução normativa que impedia a investigação da polícia civil por crimes cometidos por militares contra civis.

A inconstitucionalidade foi declarada pelo Tribunal de Justiça em março desse ano. Essa senha é muito preocupante.

Sakamoto: Carla Zambelli é praticamente ex-deputada em exercício

Leonardo Sakamoto também comentou a notícia de que a Polícia Federal intimou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a depor após as declarações do hacker Walter Delgatti à CPI do 8 de janeiro.