Lula diz que criará ministério para pequenas empresas e empreendedores

Nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Tem muita gente que quer ser empreendedor individual, empreendedor coletivo. Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequenas e Médio Empresas, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado: criar as condições para as pessoas poderem participar.

Lula, no "Conversa com o Presidente"

Lula tratou sobre o assunto na live semanal "Conversa com o Presidente", sem dar mais detalhes. Segundo o UOL apurou, esta pasta acomodaria o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Até então, o problema é que, aparentemente, nem o PP nem o Republicanos demonstraram interesse na iniciativa nem os atuais ministros parecem dispostos a trocar de ministério para "tirar um do zero". Com a confirmação, a possibilidade mais cotada é que a pasta vá para o PSB.

Nós precisamos entender que essa gente tem importância e precisamos dar condições para essas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial. Aí, quando essa pessoa estiver ganhando dinheiro, ele vai pagar o crédito.

Lula

Negociações difíceis

Trata-se de um arranjo do governo Lula em busca de mais apoio na Congresso, em especial na Câmara. As mudanças têm sido articuladas diretamente com o centrão e com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), com quem o presidente tem se encontrado com certa frequência.