SP: Projeto de isenção do IPTU na 'cracolândia' ignora vaivém de usuários

Além das ruas explicitamente citadas, a proposta contempla 619 imóveis em outras sete vias. São elas: a alameda Barão de Limeira, a avenida Cásper Líbero e as ruas do Triunfo, Mauá, Santa Efigênia e Washington Luís. As lojas e residências tiveram seus números de cadastro listados, embora não estejam nos trechos de rua citados no texto.

A Prefeitura de São Paulo explicou que "todos os imóveis incluídos no Projeto de Lei têm alguma de suas frentes encostando no perímetro definido pelo PL". Mesmo que o imóvel tenha sua frente para outra rua, se alguma de suas laterais ou fundos encostar no perímetro, a Prefeitura o considerou para a definição da lista

Prefeitura de São Paulo, em nota oficial

Hoje, 157 imóveis nas vias contempladas já são isentos de IPTU. A conta foi feita pelo gabinete do vereador Senival Moura (PT). Lojas e residências representam 15% dos espaços beneficiados pela proposta de isenção.

Projeto não beneficia ruas que já foram ocupadas pela "cracolândia". Vias como a alameda Cleveland e as ruas Helvétia não são citadas no texto. Levantamento do UOL mostrou que o local ocupado por usuários hoje é o mesmo onde estavam em 2006.