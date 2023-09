Bolsonaro diz que há problemas a resolver em São Paulo nas eleições de 2024

Nunes já declarou que quer apoio de Bolsonaro para a reeleição, mas também tenta mostrar distanciamento. Membros do PL estariam irritados com a falta de clareza da posição do prefeito.

Nunes estaria deixando o apoio de Bolsonaro em "banho-maria". A avaliação é porque Nunes não quer rejeitar o suporte do ex-presidente a ponto de o PL decidir lançar candidato próprio, mas tenta manter aberto o canal a população de menor renda e potenciais eleitores de Guilherme Boulos (PSOL), principal adversário de Nunes no momento.

Bolsonaro falou por vídeochamada ao CPAC, evento conservador que ocorre em Belo Horizonte. O ex-presidente afirmou que a direita está unida, mas que precisa acertar um "Norte", e conclamou militantes a disputarem cargos em prefeituras e câmaras municipais.

Além da disputa em São Paulo, Bolsonaro também citou uma "questão" a ser resolvida no Ceará, mas não mencionou qual. Em Fortaleza, o PL deverá ter candidato próprio indicado pelo ex-presidente, mas há mais de um nome na disputa.