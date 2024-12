TCU apura se governo contratou empresa de fachada para saúde indígena no AP

O TCU vê indícios de que a empresa é de fachada. Aberta em 2022, a Marjo Soluções tinha um quadro de apenas 4 funcionários, mas afirmou à Sesai que gerenciava 55 postos de trabalho quando concorreu na licitação. Além disso, a pessoa registrada como responsável pela empresa é uma faxineira que trabalha em outra firma que presta serviços à Sesai no Amapá.

O Ministério da Saúde afirma que os serviços foram "efetivamente executados". Procurada pelo UOL, a pasta confirmou que rescindiu o segundo contrato com a empresa, em abril desse ano, assim que foi notificada pelo TCU, e que "não haviam sido constatadas irregularidades nos processos de contratação" até o alerta feito pelo tribunal.

O UOL também procurou a Marjo Soluções, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação. Sobre a investigação que vai apurar se a empresa é de fachada ou não, o ministério afirmou que "acompanha e colabora integralmente com os órgãos de controle".