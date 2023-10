PL já pagou R$ 870 mil a Bolsonaro, Michelle, Braga Netto e 11 assessores

Os salários variam entre R$ 30,4 mil —remuneração de Bolsonaro e Michelle— e R$ 7.800. O ex-presidente recebeu esses valores nos meses de maio e junho, e a esposa, entre março e junho. Até o momento, o PL não prestou contas sobre os valores pagos a eles no segundo semestre.

Já Braga Netto —vice na chapa de Bolsonaro na última eleição— e cinco aliados do general receberam no total R$ 416 mil no primeiro semestre. Eles trabalharam com Braga Netto nos ministérios da Defesa e da Casa Civil, na maioria dos casos em seu gabinete pessoal.

Também integra a lista o tesoureiro da campanha de Bolsonaro e Braga Netto em 2022. O coronel da reserva Marcelo Lopes de Azevedo recebeu R$ 101 mil em salários.



Bolsonaro foi acolhido na função de presidente de honra do PL por Valdemar da Costa Neto, presidente nacional da legenda, enquanto Michelle assumiu o comando do PL Mulher --que administra cerca de R$ 10,6 milhões por ano, 5% dos recursos do Fundo Partidário destinados ao PL.

Braga Netto foi contemplado com o cargo de secretário nacional de Relações Institucionais.

Quando negociaram os cargos, os três receberam o compromisso de Valdemar de ganharem remunerações equiparadas a cargos públicos: o salário de Bolsonaro é equivalente ao dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), enquanto para Braga Netto e Michelle, o compromisso foi pagar o mesmo valor recebido por deputados federais.

Além do pagamento recebido do PL, Bolsonaro acumula aposentadorias como capitão do Exército da reserva e deputado federal, que somam R$ 34 mil mensais, em valores líquidos.