PT e PSOL pedem impeachment de secretário de Nunes após reportagem do UOL

Vereadores do PT e do PSOL vão pedir o impeachment do secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, após reportagens do UOL apontarem possíveis irregularidades em relação a obras emergenciais realizadas na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

Pedido será analisado pela presidência da Câmara Municipal. Se for aceita, a denúncia terá de ser avaliada pelos vereadores para seguir adiante.

Câmara é presidida por aliado do prefeito. Hoje, a presidência da Câmara é ocupada por Milton Leite (União Brasil), que a apoia a reeleição de Ricardo Nunes, pré-candidato às eleições de outubro.