Haddad é 'bucha de canhão' de Lula e será exonerado, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem acusou de ser "bucha de canhão" do presidente Lula (PT). Para Eduardo, o ministro será demitido no futuro, e Lula fingirá "surpresa" diante das câmeras.

O que aconteceu

Eduardo acusou Haddad de 'atrair o desgaste' para preservar Lula. A crítica ao ministro foi feita em publicação no X (antigo Twitter), onde o deputado federal também compartilhou uma notícia sobre o déficit fiscal das contas públicas. O rombo chegou a R$ 991,8 bilhões nos 12 meses encerrados em janeiro, segundo dados divulgados na quinta (7) pelo Banco Central.

Para deputado, ministro é 'bucha de canhão' e será exonerado no futuro. "[Haddad] Cumpre à risca as ordens do chefe da facção", acusou Eduardo. "Mais para frente será exonerado pelo chefe [Lula], que diante das câmeras fará cara de surpreso. Tem método".