'Foi um erro colocar no governo', diz Eduardo Paes sobre Chiquinho Brazão

As declarações foram dadas neste sábado (30), durante o início das operações do BRT Transbrasil, segundo o jornal O Globo. Com inauguração originalmente prevista para 2017, o corredor de ônibus interliga o bairro de Deodoro, na zona oeste, ao centro do Rio, por meio de uma faixa exclusiva na Avenida Brasil.

Paes exonerou aliados dos Brazão

Na última semana, prefeito do Rio remanejou vários indicados de Brazão que seguiam na secretaria. Entre eles, Ricardo Martins David, que chegou a substituir o deputado federal à frente do órgão como suplente quando de sua saída — sendo depois substituído por Marli Peçanha, subprefeita de Jacarepaguá.

Oposição cobrava posicionamento de Paes. Membros do PSOL já haviam manifestado desconforto diante da proximidade entre o prefeito e o grupo político suspeito de ter encomendado o assassinato da vereadora filiada ao partido.

Homicídio teria ligação com resistência do PSOL em apoiar na Câmara texto que poderia render dividendos econômicos para Família Brazão — entre outros pontos. A oposição do partido ao Projeto de Lei Complementar 174, de 2016 — que flexibilizava as regras de ocupação do solo na cidade do Rio — é apontada pela Polícia Federal como uma das possíveis causas para que o assassinato tenha sido encomendado.