Desfecho traz misto de revolta e alívio, diz chefe de gabinete de Marielle

Sabíamos que a tríade polícia-política-milícia era poderosa, mas não acreditávamos que fosse capaz de atacar uma vereadora. Só que, por Marielle ser negra, lésbica e periférica, ser vereadora não fez diferença. Como o posicionamento do PSOL incomodava e ela era a única mulher e a única negra da bancada, aconteceu com ela o que sempre acontece conosco nessa cidade e nesse estado: foi alvo de violência

Mônica Cunha, vereadora pelo PSOL no Rio

Envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa surpreendeu o partido. O ex-chefe da Polícia Civil era presente na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e outros espaços de atuação do PSOL. Além disso, o policial era tido como peça importante dentro da instituição desde que chefiou a Delegacia de Homicídios.

Há mobilização para que irmãos Brazão sejam afastados de cargos que ocupam. Representantes do partido ficaram decepcionados com o pedido de vistas no processo que analisa a perda de mandato de Chiquinho na Câmara e já pediram na Alerj o afastamento e a cassação de Domingos do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio). As questões são vistas como "pontos de honra". Além disso, eles cobram o prefeito Eduardo Paes (PSD) por nomeações feitas por indicação de Chiquinho.

Nenhum partido pode estar comprometido com esse grupo. Agora não dá para fingir que não se sabe quem eles são

Luciana Boiteux, vereadora pelo PSOL no Rio

Os citados negam envolvimento com a morte de Marielle. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos, disse que tem "certeza que ele é inocente". Já Chiquinho disse que não há "qualquer motivação que possa vinculá-lo ao caso". Já a defesa de Barbosa não se manifestou.

Desfecho vêm após sequência de reveses

Resolução do caso Marielle vem após uma série de más notícias para defensores de direitos humanos no Rio. A classificação como homicídio culposo da morte de Johnatha Lima pela PM, em Manguinhos, a absolvição dos policiais envolvidos no assassinato de Claudia Ferreira (que foi arrastada por uma viatura) e a proposta de redução de pena para os militares que metralharam o carro de Evaldo Rosa são alguns dos reveses recentes.