PF vê rejeição de Marielle a projeto pró-grilagem como motivação do crime

A participação de Laerte foi crucial para a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes, segundo a PF. Ele contou aos irmãos Brazão que a vereadora seria contrária ao desejo deles de destinar uma área da cidade à exploração imobiliária. "[A infiltração] Resultou na indicação de que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia", revela trecho do relatório de Moraes sobre o papel do infiltrado.

Mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes completaram seis anos no último dia 18. Os dois foram mortos no bairro do Estácio, na região central do Rio, quando voltavam de um evento do qual a vereadora havia participado na Lapa. O ex-PM Lessa assumiu ter cometido os crimes e fez delação premiada.

Operação neste domingo (24) resultou na prisão de Chiquinho e seu irmão, Domingos Brazão —entre outros envolvidos no caso. Além dos dois, a PF também prendeu Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, por suspeita de planejar o assassinato e obstruir a investigação.

O que dizem os envolvidos

Irmãos Brazão negam envolvimento com a morte de Marielle. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos, disse que tem "certeza que ele é inocente". "Ele não tem ligação com a Marielle, não conhecia".

Já Chiquinho, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que foi "surpreendido" com a determinação do STF. "Desde o primeiro momento sempre se colocou formalmente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que entendessem necessários". O deputado federal disse que não há "qualquer motivação que possa lhe vincular ao caso e nega qualquer envolvimento com os personagens citados".