Chiquinho Brazão usou verba pública para reverter noticiário negativo

"O Amarelinho" recebeu R$ 70 mil da cota parlamentar a que tem direito o deputado em seu primeiro mandato, de 2019 a 2022. No segundo mandato, em pouco mais de um ano, já foram mais R$ 15 mil.

A relação com veículos locais de seu reduto eleitoral nem sempre é tão azeitada assim. O caso do jornal "Cabo Frio em Foco" é um exemplo mais tumultuado.

No dia 14 de junho de 2023, saiu no veículo que cobre a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, uma reportagem repercutindo uma notícia do Estado de S.Paulo. O título era "Chiquinho Brazão e irmão gastam R$ 400 mil em posto de sócio para abastecer veículos com dinheiro público".

A nota informa que o deputado passa por sete postos de combustível do seu escritório no Rio até chegar ao estabelecimento do sócio. Um dos postos fica a um minuto do escritório, mas ele mesmo assim roda oito quilômetros para chegar no ponto escolhido.

Em duas semanas, em julho de 2023, Chiquinho Brazão desembolsou R$ 2.500 da cota parlamentar para o "Cabo Frio em Foco". Poucos dias depois, saiu uma nota no site dizendo que o deputado assumiu a presidência da Subcomissão Especial da Reforma Tributária para impulsionar a economia e beneficiar a população, sobretudo os mais pobres.

Em agosto, repetiu a dose — mais R$ 2.500 reais para o veículo — e aí vieram mais três notas positivas em sequência, como uma a qual informava que Chiquinho Brazão prestigiou a inauguração da Orla Oscar Niemeyer em Araruama.