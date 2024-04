Perillo diz que Datena terá autonomia no PSDB: 'Líder importante para nós'

Datena é cotado para ser candidato a vice-prefeito de São Paulo em chapa com Tabata Amaral (PSB). O apresentador estava no mesmo partido da deputada e tem conversas avançadas com a parlamentar, que busca apoio do PSDB para sua candidatura.

Ele gosta de política, é uma pessoa de credibilidade, não tenho dúvida de que tem voto. Pode ser que, por motivos variados, não tenha se candidatado em outras eleições, mas ele tem muito ânimo e chega como um ativo. [...] Ele se filia como um líder importante para nós.

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, à CNN