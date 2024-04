Sobrevida de Juscelino vira autodesmoralização de Lula

Lula mantém o deputado licenciado Juscelino Filho no cargo de ministro das Comunicações sob a alegação de que o personagem merece o benefício da dúvida. A Polícia Federal considera que Juscelino merece mesmo é interrogatório. Macou para 10 de maio a inquirição do ministro no inquérito que apura o desvio de verbas públicas federais para a pavimentação de estrada que serve à fazenda de Juscelino, na cidade maranhense de Vitorino Freire, governada pela irmã do ministro, Luanna Rezende.

O depoimento foi marcado nas pegadas da revelação de relatório da Controladoria Geral da União. Divulgado pela Folha, o documento corrobora achados da PF. Anota que 80% da estrada beneficia apenas a propriedade de Juscelino. Orçada em R$ 7,5 milhões, a pavimentação foi custeada com dinheiro enviado por meio de emendas penduradas no orçamento da Codevasf pelo próprio Juscelino. A obra foi tocada pela construtora Construservice, investigada em outros desvios praticados na Codevasf, sob controle do centrão desde a gestão Bolsonaro.

A PF descobriu que a Construservice tem como sócio oculto um empresário chamado Eduardo José Barros Costa, o "Eduardo DP". Relatório encaminhado pelos investigadores ao Supremo Tribunal Federal sustenta que Juscelino compôs com o empresário uma "organização criminosa". A conclusão baseia-se em mensagens capturadas no celular de "Eduardo DP".