Análise: Ministros do STF poderiam dar exemplo e negar eventos corporativos

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) deveriam dar exemplo e negar suas participações em eventos corporativos patrocinados por empresas privadas, analisa a professora de direito da FVG Eloísa Machado durante o UOL News desta segunda (29).

Alguns ministros como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, estão na Europa em eventos que não tiveram gastos revelados, conforme reportagem da Folha.