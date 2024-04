Elon Musk infla rede bolsonarista e mira interesses comerciais do X

As declarações do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), unem os interesses comerciais do bilionário aos objetivos políticos e eleitorais dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Censura e impeachment, sugeriu Musk. Desde sábado (6), Musk afirmou que decisões de Alexandre contra discursos golpistas no X atentam contra as leis e a Constituição do Brasil. Primeiro, perguntou ao ministro, no X, "por que tanta censura no Brasil". Depois, disse que "esse ministro tem traído repetida e descaradamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deve renunciar ou ser impichado".

Twitter Files como argumento. Na quarta (3), o jornalista ativista norte-americano Michael Shellenberger publicou o que chamou de "Twitter Files Brazil": uma série de prints comunicações do antigo diretor jurídico do Twitter no Brasil discutindo solicitações do Judiciário, do Congresso e do Ministério Público de acesso a dados de usuários e de exclusão de publicações.