Bolsonaro cita Musk como aliado em embate com Moraes: 'Mito da liberdade'

— Jair Bolsonaro sobre Elon Musk em live

Bolsonaro exibiu vídeo do encontro com Musk naquele ano em que diz que a compra do Twitter pelo bilionário foi um "grito de independência". "Quando você comprou o Twitter pra muita gente aqui no Brasil foi como um grito de independência, 200 anos depois do que ocorreu aqui".

Sem citar Moraes, Jair ressaltou que algumas "pessoas estão se excedendo". "Muita coisa acontecendo, a gente quer voltar a normalidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que ter uma maneira para que elas voltem a normalidade".

Bolsonaro chamou de "inacreditável" o embate entre Moraes e Musk . "Esse caso que estamos acompanhando é coisa inacreditável, mas confesso para vocês que não é novidade para mim. Eu senti na pele".

Ex-presidente falou em acionar o PL para tomar medidas por causa do embate de Musk com Moraes. "[Vou] me inteirar [para] ver o que podemos fazer, via Partido Liberal, para que a nossa liberdade de expressão seja garantida".

Entenda

O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e presidente-executivo da Tesla, atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em publicações na plataforma e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil.