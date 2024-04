Com crises, frente ampla do governo virou 'cada um por si', admitem aliados

Falta de coesão afeta avaliação do governo. Até lideranças petistas admitem que, de olho em eleições e em projetos pessoais, o governo tem falhado em criar uma união, o que pode ser sentido no problema da comunicação de que Lula tanto tem se queixado. Segundo as pesquisas, sua popularidade tem sido afetada e virou tema de cobranças nas últimas reuniões.

Brigar para quê?

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT), têm rusgas desde o início do governo. Elas já eram conhecidas, apesar de ambos negarem isso. No início do mês, no entanto, o ministro escancarou as divergências em uma entrevista à Folha de S. Paulo, aprofundando a crise do petista à frente da petroleira.

Para membros do governo, mais do que agravar a crise na Petrobras, a polêmica expôs o presidente. O argumento é que jogar luz nos rachas internos exemplificaria como o ministro está mais preocupado com a gestão da própria pasta —e de seus interesses à frente dela, como numa eventual indicação de um sucessor de Prates— do que com o governo em geral.

O governo não tem sido capaz de criar uma frente unida, lamentam petistas. Eles dizem que todos ficam preocupados em mostrar bons números para o chefe, mas pouco dialogam entre si.

Também há uma preocupação crescente do governo com o foco em projetos pessoais. Não é segredo que parte dos ministros tem pretensões nas eleições de 2026, e isso não é visto como um problema no Planalto, desde que não interfira na agenda ministerial, usando a pasta apenas como trampolim. Muitos deles, no entanto, estão "muito mais preocupados" com seus colégios eleitorais do que com o plano governamental.