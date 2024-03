Em 1ª reunião, Lula poupa Haddad, pede mais viagens e cobra Nísia e Dias

O presidente Lula (PT) pediu um esforço geral aos ministros para "traduzirem" melhor os resultados de suas pastas para a população em reunião ministerial hoje no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Lula fez hoje a primeira reunião ministerial do ano, agendada após pesquisas de opinião indicarem queda na aprovação do governo. Na fala de abertura, ressaltou que é dever da equipe mostrar as ações dos últimos 13 meses. "Se as pessoas não falam bem da gente, ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar", disse.

O momento mais tenso foi a fala da ministra da Saúde, Nísia Trindade —Lula fez cobranças sobre o combate à dengue. A ministra emocionou ao falar de ataques sofridos à frente da pasta e disse que a situação realmente "está difícil", mas apresentou ações propostas pela pasta.