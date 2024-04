Lira sobe o tom e chama Padilha de 'desafeto pessoal e incompetente'

O deputado do PP disse ainda considera "lamentável" que integrantes do governo "fiquem plantando mentiras".

É lamentável que integrantes do governo interessados na estabilidade da relação harmônica entre os Poderes fiquem plantando essas mentiras, notícias falsas, que incomodam o Parlamento. E, depois, quando o Parlamento reage acham ruim.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

Lira e Padilha evitaram contato na festa do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). O deputado e o ministro passaram um do lado do outro sem trocar olhares ou cumprimentos. Eles estão rompidos desde o ano passado por ruídos na articulação e na liberação das emendas.

Pacheco avalia que Padilha é "competente". Em entrevista à jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi questionado sobre a possibilidade de uma crise institucional após a declaração de Lira.

Nós temos que evitar esses problemas. O Brasil já tem muitos problemas, nós precisamos buscar sempre as convergências. Ninguém é perfeito, mas ninguém também é tão mal assim. Temos que conviver com as divergências e eu espero que a relação do Parlamento com o Executivo, especialmente, com essa peça chave que é o ministro Padilha, possa ser a melhor possível. O que posso dizer, é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, simpatia e eu considero também competente.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

Padilha responde no X, antigo Twitter, com vídeo do presidente Lula elogiando o trabalho do ministro. Na publicação, ele escreveu que é uma "honra" para toda a equipe do Ministério ouvir o enaltecimento público do chefe do Executivo.