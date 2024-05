No Brasil não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, diz Lula

Lula também sancionou a lei que reajusta a tabela do Imposto de Renda. No evento de hoje, que marca o Dia do Trabalho, o governo anunciou a sanção de que a isenção fica estendida para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.824).

Presidente falou por cerca de 20 minutos e criticou a organização do ato pela baixa participação. "Disse ontem que o ato foi mal convocado", afirmou. Por volta das 12h, quando era previsto o início da fala de Lula, o estacionamento do estádio contava com bastante espaço. As bandeiras das centrais sindicais ocupavam mais espaço. A capital paulista registrou mais de 30º hoje.

Lula também fez campanha para Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. "Esse jovem está disputando uma verdadeira guerra aqui", afirmou o presidente. "Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos nas próximas eleições", continuou.

Boulos também teve espaço nos discursos e nacionalizou as eleições municipais. "Esse ano é para derrotar o bolsonarismo em todas as cidades do Brasil", disse o psolista.

A participação de Lula no ato ocorre em meio a greve de servidores federais e críticas da falta de diálogo do governo com os movimentos de base. Os professores e técnico-administrativos de universidades e institutos federais que aderiram a paralisação pedem que o presidente coloque em prática o discurso de "priorizar a educação".

Representantes das centrais sindicais e políticos discursaram antes de Lula. O ato teve início por volta das 10h, no estacionamento do estádio do Corinthians, na zona leste.