R$ 150 bilhões: Custo de desastres com chuvas no país salta 41% em 10 anos

'Esse custo foi maior'

As cifras mostram apenas parte do impacto. "Quanto uma tragédia vai impactar no apetite de quem investe nessas regiões?", questiona Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. "O dono da padaria, da loja, da creche vai reconstruir seu negócio ou pensar duas vezes antes de investir seu dinheiro e passar por isso de novo?"

Gestores públicos não sabem lidar com tragédias, diz Astrini. Ele explica que existem três níveis de atuação governamental:

Investir para "atacar a origem do problema". Inclui acabar com desmatamentos no Cerrado e na Amazônia e substituir os combustíveis fósseis. "São essas as razões das mudanças climáticas", diz. Adaptação. Se o primeiro nível não foi feito, é preciso restaurar a mata ciliar e recompor áreas aterradas, por exemplo, "para minimizar os impactos". Gastar dinheiro depois do desastre.

O dinheiro colocado no primeiro nível economiza no segundo, porque investir em adaptação é mais caro do que reduzir as emissões. Se nada for feito, será preciso lidar com a tragédia, e obviamente é mais caro reconstruir uma cidade.

Marcio Astrini, do Observatório do Clima