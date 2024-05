Governo gasta quase o triplo com impactos de desastres do que em prevenção

O governo federal gastou R$ 11,1 bilhões nos últimos dez anos para gerir as crises causadas por desastres naturais. Esse valor é quase o triplo dos R$ 4 bilhões que foram desembolsados no mesmo período para prevenir essas mesmas tragédias, informa levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União).

O que aconteceu

O UOL extraiu os dados do Painel de Informações do tribunal. A corte levantou as ações da Sedec (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), órgão ligado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional "responsável por coordenar as ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional", cuja "atuação tem o objetivo de reduzir os riscos de desastres".

O gasto com "Gestão de Riscos e Desastres" (soma das duas despesas) no período foi de R$ 15,7 bilhões. Desse total, apenas 36% foram destinados à prevenção (R$ 4 bi). O UOL só considerou os valores efetivamente desembolsados pelo governo entre 2014 e 2023, uma vez que parte dos gastos anunciados podem ser retidos (contingenciados) ao longo do ano.