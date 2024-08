Caso Marielle: STJ rejeita pedido de impeachment de Domingos Brazão

A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou o pedido de impeachment do conselheiro Domingos Brazão do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

O que aconteceu

Tribunal analisou o caso em sessão sigilosa em 21 de agosto. Informação foi revelada pelo g1 e confirmada pelo UOL. Parlamentares do PSOL haviam pedido ao STJ que Brazão fossem reconhecido como autor de crimes de responsabilidade e que ele fosse imediatamente suspenso de sua função, perdendo inclusive o direito ao salário.

Ministros da Corte Especial rejeitaram pedido sem discussão. O caso foi analisado "em bloco", isto é, quando não há leitura de voto nem discussões. Os ministros apenas acompanharam o voto do relator do caso, ministro Raúl Araújo, que entendeu que não haveria uma vinculação direita entre a suposta autoria intelectual do crime de homicídio e um crime de responsabilidade.