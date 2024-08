Conselho de Ética aprova cassar Chiquinho Brazão; deputado pode recorrer

Investigação ouviu testemunhas. A relatora convocou seis pessoas para depor no caso. Do lado da defesa de Brazão, foram convocadas oito testemunhas, entre elas o Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, preso sob a acusação de ter planejado o assassinato da Marielle, e Marcos Rodrigues Martins, ex-assessor de Brazão na Câmara Municipal do Rio.

Chiquinho está preso

O deputado está preso desde 24 de março, quando foi deflagrada uma operação para prender os suspeitos. Na ocasião também foi preso o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Eles também negam as acusações.

Na semana passada, Brazão foi denunciado por homicídio e organização criminosa. No dia 9, outros dois foram presos: Robson Calixto da Fonseca, ex-assessor do TCE, e o PM Ronald Paulo Alves Pereira, suspeito de já ter chefiado uma milícia na zona oeste do Rio.

O homicídio foi motivado por interesse em grilar terras por milícias, segundo a PF. Conforme o relatório da Polícia Federal, Marielle estaria "atrapalhando os interesses dos irmãos" ao tentar impedir loteamentos em Jacarepaguá, reduto eleitoral dos Brazão, afirmou em delação o ex-policial militar Ronnie Lessa.

Câmara manteve prisão de Brazão. Por 277 votos favoráveis e 129 contra, os deputados referendaram a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. Quando um deputado é preso, a Casa precisa decidir pela manutenção ou não da prisão do parlamentar.