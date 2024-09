STF forma maioria para rejeitar recursos do X e manter contas derrubadas

Os ministros do STF Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para negar um conjunto de 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que derrubaram perfis no X e em outras plataformas. Com isso, já existe maioria na Primeira Turma do tribunal para rejeitar as ações.

O que aconteceu

Três dos cinco ministros da Primeira Turma já votaram contra os recursos do X. No julgamento virtual, iniciado na última sexta (30), Moraes e o ministro Flávio Dino já haviam votado para manter a derrubada dos perfis. Estas ações foram movidas pelo X de 2022 a 2024, antes da decisão que suspendeu a rede social no país, mas só estão sendo analisadas agora.

Em seu voto, Moraes afirmou que o X não tem legitimidade para recorrer em nome dos usuários que tiveram contas derrubadas. O entendimento foi seguido por Dino e Zanin. O julgamento se encerra nesta sexta (6) às 23h59, e faltam os votos de Cármen Lúcia e Luiz Fux.