Sem Xuxa, Lula dá medalha a Janja e pesquisadores por méritos na vacinação

Não há explicação individual para a escolha. Em nota, o Planalto explica que a medalha é destinada a reconhecer pessoas ou instituições que, nos campos de atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas, relacionadas a medicina, higiene e saúde pública em geral, "tenham se distinguido de forma notável ou tenham contribuído para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira".

A lista é diversa. Tem desde pesquisadores, como Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, e Mario Santos Moreira, presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a influenciadores, como o biólogo Atila Iamarino, e a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, apoiadora do governo.

Janja foi escolhida pela divulgação nas redes. Ao UOL, o Ministério da Saúde afirmou que a primeira-dama promoveu lives sobre vacinação e encabeçou mobilização na internet para promover o Dia Nacional da Imunização.

A primeira-dama também participa "ativamente" de discussões do Ministério da Saúde, diz a pasta. Segundo o governo, Janja tem colaborado em estratégias do ministério, inclusive sobre investimentos, nas áreas da saúde da mulher e de gestantes.

Famosos e políticos também estão na lista. Xuxa aparece como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde, a ex-ginasta Daiane dos Santos, que também faltou, é listada como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde, e o senador Humberto Costa (PT-PE), como presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

Lula falou rapidamente, ao final de cerimônia. Ele agradeceu aos profissionais de saúde, elogiou o SUS (Sistema Único de Saúde), lamentou as perdas da pandemia de covid-19, com críticas à gestão Jair Bolsonaro (PL), sem citá-lo nominalmente, e não falou na homenagem à mulher.