Lula concede medalha de mérito na saúde para Janja, Xuxa e mais 20 pessoas

O presidente Lula (PT) concedeu a medalha de mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro a 22 pessoas e 10 associações. A honraria é uma das mais altas para personalidades e entidades que se destacam em ações voltadas à saúde pública.

O que aconteceu

A primeira-dama Janja e a apresentadora Xuxa estão na lista de homenageados por Lula. As concessões das medalhas foram publicadas em decreto que saiu hoje (4) no Diário Oficial da União.

Sem justificativa para homenagem a Janja. O governo Lula não explicou, no Diário Oficial, o motivo para a concessão da medalha à primeira-dama Rosangela Lula da Silva. Procurado do pelo UOL, o Ministério da Saúde disse que promoveu live sobre vacinação e encabeçou mobilização nas redes sociais para promover o Dia Nacional da Imunização. Xuxa aparece na lista como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde.