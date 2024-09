Saúde cita live pró-vacina e mobilização nas redes para dar medalha a Janja

Governo não havia explicado porque Janja está na lista de premiação. As concessões das medalhas Oswaldo Cruz foram publicadas nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial da União. O decreto que regulamenta a entrega diz que o governo é obrigado a justificar o motivo da homenagem — ela é feita pelo presidente da República após recomendações do Ministério da Saúde.

Além de Janja, mais 21 foram homenageadas

Lista inclui a apresentadora Xuxa e a ex-ginasta Daiane dos Santos. As duas recebem a honraria por serem embaixadoras do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde. De acordo com o governo, a apresentadora também participou de eventos voltados à saúde ao lado de Janja e do Zé Gotinha, mascote do governo que incentiva a vacinação.

Luiza Trajano também está entre as homenageadas. No Diário Oficial, o governo também não havia justificado porque a empresária foi incluída para receber a medalha. Procurado pelo UOL, o Ministério da Saúde afirmou que Trajano lançou o Movimento Unidos pela Vacina, criado para garantir acesso ao imunizante contra a covid-19 a todos os brasileiros, e lidera Grupo de Mulheres do Brasil, conhecido por propor estratégias para incentivar vacinação contra o HPV e rastreamento da doença.

Entidades também receberam a medalha de mérito Oswaldo Cruz. Na lista de concessões estão representantes do Instituto Butantan, da Fiocruz e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Veja a lista completa de pessoas: