Vereadora presa por suposto elo com facção renuncia à candidatura na PB

A vereadora de João Pessoa Raíssa Lacerda (PSB) apresentou nesta quinta-feira (26) carta informando à Justiça a renúncia de candidatura à reeleição em 2024. Ela está presa desde o dia 19, alvo da operação Território Livre, da PF (Polícia Federal), que apura a relação dela com a facção Nova Okaida para coação violenta de eleitores.

O pedido de renúncia foi homologado no mesmo dia pela Juíza da 64ª Zona Eleitoral, Maria de Fátima Lúcia Ramalho, e a vereadora já consta como inapta para disputa no sistema de candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A vereadora é aliada do prefeito e candidato à reeleição Cícero Lucena (PP), de quem foi secretária municipal de Cidadania e Direitos Humanos. Ela também é do partido do governador João Azevedo (PSB).