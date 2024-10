Bolsonaro rebate Valdemar e diz que vai jogar a toalha se seguir inelegível

Ex-presidente também afirmou que, se continuar inelegível, vai "jogar a toalha" e "cuidar de sua vida". "Se for avante essa inelegibilidade, se continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país que tanto amo, adoro, dou minha vida por ele, mas é realmente inacreditável", declarou.

Se isso [inelegibilidade] continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida.

Jair Bolsonaro

Bolsonaro está inelegível até 2030, condenado por abuso de poder político e econômico, e uso indevido dos meios de comunicação. Ele convocou há dois anos uma reunião com embaixadores em que atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O evento foi transmitido pela estatal TV Brasil. Ele também foi condenado por uso eleitoral das comemorações do Dia da Independência em 2022.

Outras discordâncias

O ex-presidente também defendeu a expulsão dos deputados federais Pastor Gil e Josimar do Maranhãozinho, denunciados por corrupção, ambos do PL. "Não mando em nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido, se passam a mão na cabeça de marginais", falou. "Esses deputados continuando no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente."

Ele pareceu responder a declarações de Valdemar Costa Neto ao jornal O Globo, publicadas nesta quarta (16). "Há lugares no Brasil, como no Maranhão, onde não há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal da extrema direita aceitar. Eles não querem", disse o chefe da sigla. "Vai encontrar bolsonarista onde no Maranhão?"