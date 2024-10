Valdemar: Bolsonaro e o 'radical' Nikolas têm de aceitar alianças para 2026

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse, em entrevista ao jornal O Globo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e "o pessoal da extrema direita" do partido precisam aceitar a aproximação com o centro e o diálogo com setores da esquerda para vencer as eleições de 2026.

O que aconteceu

Valdemar disse ser "duro" convencer Bolsonaro a aceitar alianças com a esquerda. "Há lugares no Brasil, como no Maranhão, onde não há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal da extrema direita aceitar. Eles não querem", afirmou o presidente do PL. O Maranhão é o estado que mais teve coligações entre o PT e PL nas eleições municipais —segundo a Folha, os partidos se aliaram em 22 cidades este ano.

Cacique do PL incluiu o deputado federal Nikolas Ferreira (MG) na ala mais ideológica do partido. "Não só ele [Bolsonaro]. O Nikolas também [tem que entender]. Ele é muito radical. Tem gente boa em todos os lugares, e temos de trazer esse pessoal", afirmou Valdemar, ao defender que o PL traga para o partido, ou para legendas da coligação, políticos que tenham os mesmos princípios que eles. Este ano, o PL conseguiu eleger 510 prefeitos no 1º turno, ficando atrás do PSD (878), MDB (847), Progressistas (743) e União Brasil (578).