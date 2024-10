Comissão de Ética rebate ex-diretor e diz que não liberou atuar com governo

A Comissão de Ética da Presidência afirmou que sua decisão em liberar o ex-diretor da Conab envolvido com o escândalo do leilão de arroz a trabalhar na iniciativa privada não traz riscos ao interesse público e reiterou que ele não pode negociar com o governo.

O que aconteceu

O leilão foi cancelado por suspeita de irregularidades. Ele iria ocorrer após as perdas na safra com as enchentes no Rio Grande do Sul. O caso resultou na demissão de Thiago José dos Santos, então diretor-executivo de Operações e Abastecimento da Conab.

A Comissão de Ética entrou em ação porque ele recebeu a oferta de trabalho de uma empresa que negocia com o governo. O pedido de autorização para ocupar o cargo foi aceito por unanimidade pelo colegiado, que não viu conflito de interesses. A permissão foi revelada pelo UOL na terça-feira (22).