Delegado diz que tem gratidão por Marielle e foi 'enterrado' em presídio

Marielle era a responsável por entrar em contato com Rivaldo para repassar informações que chegavam na Alerj sobre mortes em favelas. Segundo o delegado, ela começou a procurar por ele na delegacia de homicídios após um contato inicial de Freixo pedindo apoio na solução dos casos de mortes nas favelas.

No dia 24 de março de 2024 [data da prisão de Rivaldo], eu fui assassinado. Fui assassinado, me colocaram dentro de uma viatura, dentro de um avião, me trouxeram pro presidio federal e me enterraram, é isso o que aconteceu comigo.

Delegado Rivaldo Barbosa, em depoimento ao STF

Perdi 21 kg, meu problema de próstata aumentou, meu problema de depressão aumentou. Mas quero dizer para Vossa Excelência que eu não posso sair daqui sem que a verdade venha, senão estou morto. Se me tirarem daqui e me levarem para casa, vão tirar uma pessoa morta e deixar na casa dela.

Delegado Rivaldo Barbosa, em depoimento ao STF

Boa relação com Marielle, diz delegado

Segundo Rivaldo, não faria sentido vinculá-lo ao assassinato da vereadora. Delegado disse que tinha boa relação com ela e que a experiência e a troca de informações com ela foram importantes para seu crescimento pessoal e profissional.

Rivaldo é acusado de ser o responsável por tramar a morte da vereadora junto com os irmãos Brazão. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram os mandantes do assassinato e teriam recebido de Rivaldo a garantia de que a investigação do caso não avançaria na polícia do Rio. O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil do Estado após a morte da vereadora e, antes disso, chefiou a Delegacia de Homicídios da capital fluminense.