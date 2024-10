Sem TV no presídio, Domingos Brazão celebra Botafogo em audiência do STF

Preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, o conselheiro Domingos Brazão comemorou nesta quinta-feira (24) a vitória do Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores. Ele celebrou o time durante conversa com parentes em audiência no STF sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco.

O que aconteceu

Conselheiro e parentes conversaram por videoconferência. Audiências da ação penal contra os acusados de mandar matar Marielle são realizadas por videoconferência e abertas para parentes dos réus acompanharem. Antes de o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa começar a depor, os réus falaram por alguns minutos com seus familiares. Domingos Brazão celebrou o resultado do jogo com seu filho. "Filho, Botafogo ganhou de 5 a 0", afirmou, exaltado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

"Fogão, campeão". O filho respondeu: "Botafogo vai ser campeão da Libertadores, pai. Você não sabe a falta que está fazendo aqui". Na sequência, familiares do conselheiro se uniram e entoaram o coro em diferentes telas: "Fogão, campeão".