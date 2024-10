ANPJ defende responsável por investigações do 8 de janeiro para vaga no STJ

STJ tem duas cadeiras vagas. Além do posto aberto com a aposentadoria de Laurita Vaz, também está na disputa a vaga para substituir Assusete Magalhães, que deixou a corte em janeiro deste ano.

Escolhas são baseadas em listas. Para as definições, o STJ analisa o nome dos ocupantes entre três mulheres e três homens. Uma lista é composta por três desembargadores federais, e a outra é formada por três nomes do Ministério Público.

Relações foram encaminhadas ao presidente Lula. Caberá a ele a indicação dos novos membros do tribunal. Os selecionados nas listas tríplices, definidas pelos 31 ministros do STJ, ainda terão de ser aprovados pelo Senado.

Santos foi o mais votado entre os integrantes do MP, com 18 votos. Aparecem na sequência Maria Marluce Caldas Bezerra e Sammy Barbosa Lopes, ambas com 17 votos cada. Para a lista dos magistrados federais, foram escolhidos Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região); Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1, e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região).