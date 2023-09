8/1: Primeiras penas atendem expectativa do MP, diz subprocurador

Em entrevista ao UOL News, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos avaliou que as punições aplicadas aos primeiros réus dos atos golpistas de 8/1, julgados ontem pelo STF (Supremo Tribunal Federal), "atenderam às expectativas" do Ministério Público.

Essas penas aplicadas aos três primeiros julgados atenderam às expectativas do Ministério Público. Estamos vendo que a pena não foi aplicada de forma objetiva, mas sim subjetiva. Tanto que dois foram condenados a 17 anos e um a 14 anos. Para nós, que denunciamos e investigamos os PMs que praticaram omissão e contribuíram para a ocorrência do dia 8, esses devem ter uma pena mais severa. Essa é a visão do MP e nossa expectativa é essa . Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República

Santos explicou que as investigações analisam quatro grupos distintos de envolvidos nos atos golpistas (executores, instigadores, financiadores e autoridades) e detalhou como está o andamento de cada um deles. A gravidade da punição será proporcional ao núcleo no qual cada acusado se enquadrar, conforme afirmou o subprocurador.