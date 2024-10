Após eleições municipais, governo Tarcísio inicia 'maratona' de leilões

O governo tem dito que as empresas vencedoras ficarão responsáveis pela construção e administração das escolas. Entre as atribuições estão a manutenção da unidade escolar e serviços de limpeza, vigilância e alimentação. A parte pedagógica, como material didático e o planejamento escolar, continuará sob responsabilidade da Secretaria de Educação.

A expectativa é abrir cerca de 35 mil matrículas para alunos dos ensinos fundamental e médio. As escolas seriam construídas em municípios como Campinas, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Suzano. É esperado um investimento de R$ 2,1 bilhões.

O governo diz que caberá a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) a fiscalização dos serviços das empresas vencedoras. "Uma nota de desempenho será calculada com base em indicadores de qualidade de serviços como alimentação, vigilância, limpeza e internet", diz a gestão Tarcísio. A comunidade escolar também será ouvida, segundo a administração estadual.

O governador conseguiu privatizar a Sabesp este ano e tem sido criticado pelos problemas com a Enel no estado. Em 15 de outubro, Tarcísio disse que o que ocorreu com a concessionária de energia "não vai acontecer com a Sabesp". A Enel é uma das responsável pelos apagões na capital paulista e outros municípios.

Caso a empresa receba uma nota baixa para qualquer um dos indicadores de desempenho, a remuneração será reduzida. No caso de acúmulo de avaliações ruins, serão aplicadas sanções, podendo culminar até na rescisão do contrato.

Governo de São Paulo

Rodovias e loterias

Na quarta (30) ocorre o leilão da Rota Sorocabana, que prevê 460 quilômetros de 12 rodovias. É previsto um investimento de R$ 8,8 bilhões. O projeto prevê duplicação de rodovias, faixas adicionais e nova iluminação.