Projeto para alargar trecho da Raposo Tavares desapropria 1 milhão de m²

Moradores reclamam de falta de diálogo e transparência. Eles contam que ficaram sabendo da proposta pela imprensa, depois que duas audiências públicas já tinham sido realizadas. O prazo da consulta pública para oferecer sugestões também já foi encerrado. A deputada estadual Marina Helou (Rede) protocolou representação no Ministério Público de São Paulo pedindo a paralisação do plano até que haja ampla participação popular e reformulação dele.

Governo diz que cumpriu todo o rito, conforme determinado por lei, com divulgação na imprensa e em canais oficiais. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que o projeto está em estágio de desenvolvimento e os estudos preliminares poderão sofrer ajustes até a publicação definitiva do edital.

São previstos investimentos de R$ 9,07 bilhões. Além da Raposo, estão no pacote as rodovias Castelo Branco, Coronel PM Nelson Tranchesi, Livio Tagliassachi e o trecho municipal entre as cidades de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste.

Quais são as mudanças previstas

Cobrança de pedágio, mesmo no trecho urbano. O plano estabelece a instalação de seis pórticos, sem necessidade de cabines, com sistema automático livre e pagamento da tarifa por meio 100% automático (free flow). O primeiro a ser instalado é no km 11,83, no início da rodovia, em São Paulo, —hoje a primeira cobrança ocorre no km 46, entre Vargem Grande e São Roque.

Além do alargamento das pistas, estão previstas ainda construção de um túnel, três viadutos e pistas marginais, que não teriam cobrança de pedágio. O túnel ficará entre o final da Raposo e a avenida Francisco Morato, eliminando semáforos. A Marginal Pinheiros ganha novos viadutos para ampliar a conexão com os bairros do Butantã e Pinheiros. Procurada sobre as mudanças previstas para a cidade, a Prefeitura de São Paulo não respondeu. Já a Prefeitura de Cotia disse que o pré-projeto incorpora todas as propostas feitas pela gestão.