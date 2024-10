Sakamoto: Gilmar Mendes dá recado à Justiça ao anular condenações de Dirceu

O recado sobre a decisão favorável ao Dirceu e a várias outras pessoas que foram ou serão beneficiadas é basicamente o seguinte: havia problemas reais na Petrobras, mas no afã de caçar e atingir o então ex-presidente Lula e tentar tirar nomes relevantes da cúpula do PT de circulação foi feita muita coisa fora da lei.

Não estou entrando no mérito se nomes que foram condenados tinham ou não cometido malfeitos, mas em uma questão anterior e mais importante. Pois nada disso acaba sobrevivendo quando os atores da Justiça, como o então juiz Sergio Moro e a força tarefa da Lava Jato, arvoram para si a percepção de que estão acima do Código Penal e da Constituição Brasileira.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que a decisão tomada por Mendes merece ser discutida e criticada, mas ela só aconteceu por conta da ação enviesada de Sergio Moro e da força tarefa da Lava Jato nas investigações sobre corrupção.

Avisamos lá atrás, quando a Lava Jato começou a fazer coisas que não estavam na cartilha. O combate à corrupção é importantíssimo e relevante demais para ficar na mão de pessoas que se acham acima da lei. Houve quem deu de ombros para isso, e deu no que deu. E ainda não terminou; haverá muita decisão anulada.

Da forma como foi tomada, a decisão de Gilmar Mendes pode merecer críticas. Só não digo que o Congresso vai aprovar a emenda constitucional que limita decisões monocráticas do Supremo porque parlamentares gostam de decisões desse tipo. São decisões que podem liberar o pescoço de deputados e senadores, como aconteceu com o próprio Gilmar Mendes e [o presidente da Câmara] Arthur Lira no caso da investigação dos kits de robótica em Alagoas.