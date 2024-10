Reale Jr.: Insistência do Supremo em decisões monocráticas é preocupante

A decisão representa a consequência óbvia e esperada do que foi a barafunda da Lava Jato. Não estou entrando no mérito de ela ser justa ou não, mas isso é um recado do que acontece quando a Justiça tenta ir além do que permite a lei.

A decisão favorável ao Dirceu e a várias outras pessoas que também terão é basicamente o seguinte: havia problemas reais, mas no afã de caçar e atingir o então ex-presidente Lula e tentar tirar nomes relevantes da cúpula do PT foi feita muita coisa.

Não estou entrando no mérito se nomes que foram condenados tinham ou não cometido malfeitos, mas em uma questão anterior. Nada disso acaba sobrevivendo quando os atores da Justiça, como Sergio Moro e a força tarefa da Lava Jato, arvoram para si a percepção de que estão acima do Código Penal e da Constituição Brasileira.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

Josias: Decisão esdrúxula de Gilmar ajuda a explicar derrota da esquerda

A decisão de Gilmar Mendes de anular todas as condenações do ex-ministro José Dirceu (PT) na Lava Jato ajuda a explicar o fraco desempenho dos partidos de esquerda e centro-esquerda nas eleições municipais, analisou o colunista Josias de Souza.