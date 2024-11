Modista e empresária: quem é Ednéia Carvalho, esposa de Silvio Almeida

Casal tem apenas uma filha. Juntos, eles são pais de Anesu, de um ano e três meses. Seu nome teve origem no Zimbábue e significa "Deus está entre nós", revelou o casal, no chá de bebê da filha.

Ednéia e o marido são ativos na comunidade afro-brasileira. Ambos têm um histórico de participação em eventos que promovem a cultura dos descendentes de africanos no Brasil.

Já viveu uma temporada em Nova York. O casal morou por alguns meses nos EUA em 2022, quando Silvio foi professor da Universidade Columbia.

A resposta de Ednéia às acusações contra Silvio Almeida

Modista saiu em defesa do marido desde o início do caso. Ednéia considerou as denúncias "absurdas" e "injustas", além de ter sugerido que foram motivadas por "vingança", em um texto publicado em seu Instagram em setembro. "O ministro quer gente séria, comprometida e dedicada no ministério. Quem saiu de lá por vagabundagem ou incompetência fica agora criando história para justificar seu fracasso", escreveu.