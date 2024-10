Anielle demite secretário ligado a ex-ministro Silvio Almeida

Ex-ministro foi acusado de assédio sexual

A ONG Me Too Brasil tornou pública as acusações contra Almeida, feitas de forma anônima, após reportagem do site Metrópoles. A reportagem citava a ministra Anielle como uma das vítimas.

Anielle confirmou denúncias de ONG. O UOL apurou com fontes próximas ao presidente Lula que a ministra confirmou a colegas da Esplanada que havia sido vítima de importunação sexual e assédio por parte de Almeida.

Almeida nega as acusações. Em nota divulgada após a demissão, o ex-ministro disse que pediu para ser demitido pelo presidente e que vai provar ser inocente.

No último domingo, Anielle deu entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo. Ela contou nunca ter tido "nenhum tipo de relação" com Silvio Almeida antes de trabalhar com ele no governo Lula (PT). A ministra também disse que nunca houve "nenhum tipo de intimidade" ou condição "para ele fazer o que ele fez".