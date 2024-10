'Só queria que parasse', diz Anielle a revista sobre assédio de Silvio

Anielle conta que chegou a ficar "paralisada" diante da violência sofrida e que se culpou por não ter reagido. "Me lembrava de todas as mulheres que já tinha acolhido em situação de violência. Mas o fato é que não estamos preparadas o suficiente para enfrentar uma situação assim nem quando é com a gente. Eu me senti vulnerável".

A ministra afirmou que "só queria que aquilo parasse de acontecer" e que não quer ter sua vida definida por esse episódio. "Ninguém se sente à vontade ficando em silêncio em uma situação assim. Mas eu não queria a minha vida exposta e atravessada mais uma vez pela violência. Sou muito mais do que isso e me orgulho da minha trajetória".

É importante deixar claro que o que houve foi um crime de importunação sexual. Fui vítima de importunação sexual. Precisamos reforçar isso para evitar que mulheres continuem sendo vítimas desse tipo de agressão. Não podemos normalizar uma situação como essa, independentemente de quem a pratique

Anielle Franco

O UOL entrou em contato com a defesa de Silvio Almeida para pedir posicionamento e aguarda retorno. Desde que o caso foi exposto na imprensa, o ex-ministro tem negado as acusações de importunação sexual que levaram à sua demissão do cargo no governo Lula.

Depoimento à PF

Anielle Franco depôs por cerca de uma hora e meia na quarta-feira (2), na sede da Polícia Federal, em Brasília, sobre as denúncias contra Almeida. A PF investiga o caso contra o ex-ministro, que também teria assediado outras mulheres.