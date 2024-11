Antes do G20, Lula defende perdoar dívida de país que investir em educação

O valor, no entanto, é apenas 30% da média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). De acordo com o anuário, o Brasil gasta US$ 3,6 mil anuais por estudante, enquanto a média da entidade, que reúne 38 países ricos, é de US$ 11,9 mil por aluno. O Brasil está atrás de países como Portugal (US$ 10,5 mil dólares), Chile (US$ 7,1 mil) e Argentina (US$ 3,7 mil).

Segundo o anuário, o principal motivo do aumento do investimento no Brasil é o novo Fundeb. Aprovada pelo Congresso em 2020, a versão atualizada do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) estabeleceu que a fatia de dinheiro da União no fundo subirá gradualmente de 10% em 2020 para 23% em 2026. O restante da verba é de estados e municípios.