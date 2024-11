'Desatino', diz procurador-geral da República sobre atentado em Brasília

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, classificou como "desatino" o atentado a bomba de ontem de um chaveiro catarinense na praça dos Três Poderes, em Brasília.

O que aconteceu

Gonet mencionou o caso antes de palestra do ministro do STF Alexandre de Moraes em Brasília. Em fala breve, ele mencionou o caso antes de chamar o ministro. "Agora prestando total solidariedade do Ministério Público, com relação aos desatinos que aconteceram ontem, convido os senhores a saborearem essa palestra", disse ele na manhã de hoje no 4º Encontro Nacional do Ministério Público no Tribunal do Júri.

As declarações contundentes partiram de Moraes, que associou o atentado à tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. "Um criminoso anistiado é um criminoso impune", afirmou na palestra.