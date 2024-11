PL negocia vice do Senado para pautar anistia do 8/1 em 2025, diz Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu partido, o PL, negocia uma aliança com o centrão para apoiar Davi Alcolumbre (União-AP) na Presidência do Senado. Em troca o partido ficaria com a vice-presidência da Casa para, na ausência de Alcolumbre, pautar a anistia aos condenados bolsonaristas envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Bolsonaro afirmou que o PL está negociando uma aliança com o centrão. O objetivo é eleger os próximos presidentes da Câmara e do Senado, em fevereiro do ano que vem. Enquanto o partido declarou apoio a Hugo Motta (Republicanos) para substituir Arthur Lira (PP-AL) na Câmara, a legenda negocia apoio para que David Alcolumbre volte à Presidência do Senado, cargo que ele ocupou de 2019 a 2021.

Esse apoio estaria condicionado à indicação do PL para a vaga de 1º vice-presidente da Casa. No cargo, o PL aproveitaria a ausência de Alcolumbre para pautar a anistia no Plenário, afirmou o ex-presidente ao site Metrópoles.